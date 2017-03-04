يتواصل عدد من المستحقين في الدفعة الأولى لبرنامج سكني في محافظة الأحساء، مع فرع الوزارة في المحافظة، لمعرفة منتجاتهم، والبالغ عددها 112 منتجا سكنيا في أعقاب إعلان الدفعة من قبل وزارة الاسكان، بعد أن وضعت عدة طرق للتواصل إما بالحضور أو الاتصال الهاتفي.
وبينت الوزارة أن عدد المستحقين للدعم السكني في المنطقة الشرقية 169 ألف مستحق، بينهم 47 ألفا في محافظة الأحساء، منوهة في تقريرها إلى ان مشروع إسكان «المبرّز» يحتوي على 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض سكنية ومشروع إسكان الأحساء «أرض الجامعة» يتضمّن 1518 قطعة أرض سكنية مطورة. ومشروع إسكان الأحساء الواقع جنوب مدينة الهفوف يوفّر 500 وحدة سكنية، مع تكامل الخدمات والبنية التحتية. وتهدف وزارة الإسكان من خلال مشاريعها ومبادراتها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام بالتعاون، والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين، وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030، وسعيًا لمجتمعٍ حيويّ بنيانه متين، والوزارة تسعى إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن نسبة 52% بحلول عام 1442/ 2020، وذلك عبر سنّ عدد من الأنظمة واللوائح المحفزة للقطاع الخاص، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة. فيما سعت الوزارة لمواجهة تلك التحديات باستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة..بحسب لجينيات