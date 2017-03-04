تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض بالتعاون مع مؤسسة الدعوة الخيرية-، في المدة من الثاني عشر وحتى السادس عشر من شهر جمادى الآخرة 1438هـ ملتقى الكتاب، حيث يلقي عدد من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء، محاضرات دينية، وذلك في جامع الأمير فيصل بن فهد -رحمه الله- بحي الملقا بمدينة الرياض.
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