قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين عصام المبارك، إن التقييم الذي كان يقيم به حوادث السيارات سابقاً لم يكن يستخدم الأدوات العالمية المعترف فيها في تحديد الضرر، والتلف الحاصل في السيارة، وكانت النتيجة إما أن يكون التقييم أقل من القيمة الحقيقية أو أكبر من القيمة الحقيقية للضرر، وبالتالي تم رصد ارتفاع المطالبات التأمينية، وكان هذا سبب في اهتمام الدولة بتحسين بيئة تقدير اضرار حوادث السيارات مع جميع الجهات ذات الاختصاص..بحسب لجينيات
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