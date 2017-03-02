كشفت إحصائية عن عدد المشاهدين لمقطع الفيديو الذي وثقه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بنفسه، قبيل مأدبة الغداء، التي شرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي حظى على نحو 3 ملايين مشاهدة خلال 6 ساعات فقط، عقب نشره على حساب الرئيس الإندونيسي عبر “فيس بوك”.
ويظهر في الفيديو الذي بلغت مدته دقيقتين و27 ثانية، تحدث الرئيس الغندونيسي قائلًا:” أنا الآن مع الملك سلمان بن عبدالعزيز نتناول طعام الغداء، ثم وجه الكاميرا نحو خادم الحرمين بينما كان يتناول الغداء في قصر الرئاسة في بوجور جنوب العاصمة جاكرتا..بحسب مزمز
ونوه الرئيس الإندونيسي إلا أن لقائه مع الملك سلمان يعتبر الثاني؛ حيث كان أول لقاء جمعه به في عام 2015 عندما زر المملكة.