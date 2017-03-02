ادعى الحوثيون انشقاق لواء من الجيش السوداني المشارك في قوات التحالف، من خلال صورة انتشرت مؤخرًا على حسابات حوثية بوسائل التواصل.
وتفصيلاً، كعادتهم تُسكرهم كذباتهم وانتصاراتهم الوهمية التي يغذون بها أنصارهم السذج، الذين يصفقون لهم بأيديهم التي شاركتهم سفك الدماء البريئة في بلادهم.
جاء ذلك بعد انتشار صورة مضللة عبر حسابات حوثية مؤخرًا في وسائل التواصل، تمثل إحدى أكاذيبهم الجديدة التي ما فتئوا يبثونها بين الفينة والأخرى؛ وذلك عندما ادعوا انشقاق لواء من الجيش السوداني المشارك لقوات التحالف، بل إنهم وصلوا إلى أعلى مستويات الكذب والخداع في ادعائهم أن هذا اللواء المنشق قد انضم إليهم، ولكن الحقيقة أن الصورة التي بثوها تفضحهم، وقد اصطبغت وجوه الجنود المزعومين بأنهم من الإخوة السودانيين، ونسي مخرجهم الجاهل أن يصبغ رقابهم التي كانت بلونها الحقيقي، بينما وجوههم السوداء قد لوّنوها بلون السواد وفقا لموقع سبق.
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