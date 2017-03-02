شهد اليوم الثاني لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إندونيسيا توقيع اتفاقيات اقتصادية عدة؛ حيث قدّمت هيئة الاستثمار للجانب الإندونيسي عرضاً للفرص الاستثمارية في رؤية 2030.
ووقع ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي ٤ اتفاقيات بالطاقة والصحة والإسكان والسياحة بـ ١٣.٥ مليار ريال.
وتم اليوم توقيع اتفاقية مع “koperasi” لإنتاج الطاقة الكهربائية بـ ١٠٠ مليون دولار، وعقد لتأسيس الشركة السعودية الإندونيسية للرعاية الصحية والخدمات الطبية، وآخر لتنفيذ مشروعات بقطاع الإسكان في المملكة بـ ٨ مليارات ريال، كما تم توقيع عقد تضامن مشروع إنشاء مستشفى في جدة بـ 200 مليون ريال وتوقيع اتفاقيات مع 3 اتحادات للحج والعمرة والسياحة في إندونيسيا بقيمة ٥ مليارات ريال، واتفاقية تعاون لتوطين الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال المقاولات..بحسب مزمز
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