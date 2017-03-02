أوضح مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ تَعْلِيقاً على خلفية رفض شركات خَاصَّة، توظيف مواطنة بسبب النقاب: ‘‘إن أنظمة الوزارة لا تمنع من توظيف المنتقبات‘‘، دَاعِياً المتضررات ممن يواجهن إعلانات توظيف مشابهة، تشترط نزع النقاب، أو فرض الاختلاط بالتقدم بشكوى عبر الرقم 1991، التابع لمركز الاتصال بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وفقاً لموقع تواصل .
جاء ذلك بعد أن كشفت مواطنة تدعى سارة عبدالعزيز، تفاصيل رفض بعض شركات القطاع الخاص توظيفها بسبب رفضها نزع النقاب وقبول الاختلاط.
وتَعْلِيقاً على ما حدث معها، دَشَّنَ مغردون هاشتاقاً بِعُنْوَان: “انتي منقبه مالك وظيفه” بعد تغريدتها الّتي لاقت انتشاراً واسعاً، قالت فيها: “ثالث مرة يتم سؤالي في مكالمات التوظيف إذا كنت منتقبة أو لا؟ مع التصريح بعدم الرغبة في المنتقبة، بغض النظر عن نقابي من عدمه، الكفاءة أم المظهر؟!”.
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