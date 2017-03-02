ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية في الرياض أسقطت القصاص عن المواطن المتهم بافتعال حريق بأحد فنادق محافظة جدة قبل عدة أشهر من أجل قتل زوجته٬ والاكتفاء بإصدار حكم بجلده 70 جلدة؛ لثبوت تعاطيه المواد المخدرة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن المحكمة رفضت طلب محامي الزوجة المتوفاة بالقصاص من الزوج لعدم وجود بيّنة على قتله زوجته، لافتةً إلى أن القاضي طلب من المدعى عليه حلف اليمين، فأقسم بعدم مسؤوليته عن وفاة زوجته؛ ليُصدر حكماً بإسقاط طلب القصاص والاكتفاء بجلده على تهمة تعاطيه الحشيش.
وبيّنت المصادر أن أسرة المتوفاة اتهمت زوجها بحرقها مستندين إلى قيامه بالاعتداء المستمر عليها في حالات سابقة وتهديده لها بإشعال النار فيها، إضافة إلى زعمهم تلقي والدتها مكالمة من الضحية قبل حادثة الحرق بقليل تشكو تعرضها إلى الضرب.
وأفادت أن المحكمة استندت في حكمها إلى عدم صحة ادعاءات أسرتها خاصةً أن قائمة الاتصالات الأخيرة لهاتف أم المجني عليها يوم الحادث ثبتت خلوه من وجود اتصال مع الضحية كما ادعت.
ولفتت إلى أن تقرير الطب الشرعي كشف عن وفاة الزوجة؛ بسبب حروق حيوية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، كما أن تقرير فحص السموم الخاص بالزوج ثبت تعاطيه الحشيش، لتقوم المحكمة على إثرهما جميعاً بالحكم بإسقاط القصاص والاكتفاء بجلده فقط.
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