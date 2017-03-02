تدرس ماليزيا تطوير تعاونها العسكري مع المملكة في مختلف المجالات من بينها إمكانية تدريب أفراد من البحرية السعودية على مهارات تشغيل الغواصات.
ونقلت وكالة أنباء “برناما” الإندونيسية على لسان وزير الدفاع “هشام الدين حسين” أمس خلال اجتماع مع الوفد المرافق لخادم الحرمين قبيل مغادرة ماليزيا متوجها إلى إندونيسيا، أن مسألة تدريب البحرية السعودية تتعلق باستعدادات المملكة لاستقبال أول أسطول لها من الغواصات.
وقال حسين: إنّ المملكة لا تمتلك أي أسطول من الغواصات وربما يكون في تخطيط المملكة توسعة استخدامها للغواصات، وحتى وصول الغواصات إلى السعودية، فإن ماليزيا بإمكانها توفير التدريب للبحرية السعودية على استخدام الغواصات،حيث تمتلك ماليزيا مركزا للتدريب على تشغيلها.
وتنظر ماليزيا في مدى إمكانية شراء طائرات حربية ومروحيات من الفائض التي تمتلكه السعودية، مضيفا أن تفاصيل التعاون بين البلدين ستتم مناقشتها بشكل أوسع مع ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بحسب صحيفة عاجل.
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