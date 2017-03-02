قال حسين عبد الغني، قائد فريق النصر، إنه تعرض للظلم من قبل نصراويين خلال الفترة السابقة، التي شهدت خلافًا بينه وبين المدرب السابق “زوران”، رافضًا تحديد موعد اعتزاله كرة القدم.
ونفى “عبدالغني” أن يكون سببًا في رحيل زوران وآخرين، مؤكدًا وفقًا لـ “عين اليوم”، أن وقت الحصاد قد حان، وأن ما يعنيه هو أن الفريق يمشي بمسار صحيح والكل في خدمة النصر، وأنه لا يريد الحديث عن الماضي.
وأوضح أن بعض الإعلاميين النصراويين والجماهير الذين لا يهمهم أن يكون النصر في وضع إيجابي، يبحثون عن الأخبار السلبية ليظهروها في الإعلام، قائلًا: انظروا إلى إعلام الهلال الذي يتكتم على الأخبار السلبية لمصلحة فريقه.
وأضاف عن الانتقادات التي تناولته في الشهرين الماضيين، من شرفيين وإعلاميين، أن كل شخص حر في رأيه ومعلوماته، وأنه ليس لديه مشكلة في ذلك، “لأنني لن أتغير”، وأن هناك ربًا سوف ينصفه ممن ظلمه، مشيرًا إلى أنه لم يحدد موعدًا للاعتزال.
ووصف زميله عوض خميس الذي وقع مع الهلال ثم عاد للنصر، بأنه من أهم الركائز في النصر، وهو لاعب مهم جدًا وإضافة فنية كبيرة للفريق، مبديًا إعجابه بالمدرب الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون، لأن طريقته مناسبة في هذه الفترة.
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