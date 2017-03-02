حرص الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، على الالتقاء بوالد أحد خريجي فرع كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني في جدة..بحسب مزمز
وكان والد الطالب لم يتمكن من مشاركته ابنه في حفل التخرج الذي رعاه وزير الحرس الوطني، أول أمس (الثلاثاء)؛ بسبب ظروفه الصحية، فحرص الأمير متعب على مقابلته خلال فعالية أقيمت أمس (الأربعاء) في مجمع الحرس الوطني بجدة.
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