أظهرت صور ملتقطة من عروض عسكرية وفرضيات نفذها جنود وضباط لواء الأمن الخاص الثاني بالقطاع الغربي للحرس الوطني مهارات نوعية عالية.
وأبرزت اللقطات تنفيذ أفراد لواء الأمن الخاص لفرضيات التعامل مع أعمال الشغب والتظاهر، وحماية الشخصيات الهامة، وكشف المتفجرات والتعامل معها وإبطال عملها.
كما أظهرت الصور المهارات القتالية المتقدمة التي يتميز بها أفراد اللواء الخاص وفنون الدفاع عن النفس والقتال بالأيدي، وكذلك مهارات الاقتحام والتدخل السريع..بحسب مزمز
جاء ذلك خلال زيارة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، لمقر اللواء، حيث ألقى كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي اللواء، وصافح قادة الكتائب والفصائل.
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