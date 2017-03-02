حملة تهدف لرد الاعتبار إلى الزوجة والأم، وتؤكد على دورهما في المجتمع ونهضة الأمم، وحملت اسم حملةً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحت وسم باسم #ربة_البيت_الوظيفة_المهمشة.
وقال حكيمي: “وظيفة مرموقة تحظى بالقبول والشرف،موظفوها يتنافسون لتنفيذ أوامرها، صاحبته في نفس الوقت لها #صدقة_جارية دنيا وآخرة “.
وكتب حساب “العزة لله”، :”أعظم وظيفة إذا أحسنت المرأة تربية أبنائها ستنتج جيلًا عظيمًا”.
أما علي الزهراني فقال: “والله إنها أصعب وأجل الوظايف لا يتقنها لا كل عظيمة تستحق كل الحب والتقدير”.
وشددت ابتسام الجابري على أن: “كم هي الأم رائعة الأم هي أم البخاري والإمام أحمد .. الأم أمّة متى كانت أمّا مثلى لمثل هؤلاء الأئمة”.
وتعجبت سما: “وش المطلوب من هالحملة؟ لا أحديقاتل ويعاني مثل المرأة العاملة تقوم بدورهاودور زوجها وتجون تقولون لها تراك مقصرة؟”.
وأكدت بنت صامطة أن: “كل امرأة لا بد أن تكون ربة بيت قبل أن تكون موظفه لأن عملها بالمنزل هو الوظيفة الأساسية”.
وغردت سوما: “أتمنى من ولاة أمرنا الالتفات لهذي الفئة المنسية فهم يستحقون الكثير”.
ومن جانبها، قالت معتزة: “ربة البيت هي الركيزه هي الأساس الذي ينهض على أكتافهارجال ونساء هذا الوطن فتحيه لكل ربة بيت قامت وتقوم بأسمى رسالة”، بحسب صحيفة المواطن.
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