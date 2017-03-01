ذكرت مصادر صحافية أن قائد فريق النصر حسين عبدالغني سيودع الملاعب نهاية الموسم الجاري، وستقام مباراة اعتزاله مطلع الموسم المقبل أمام فريق ، مبينة أن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي سيسافر إلى لندن لتوقيع العقد مع الشركة المنظمة للمباراة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية التي ستوقعها الإدارة النصراوية مع شركة الملابس الأمريكية “نيو بالانس”، تضمنت تنظيمها مباراة ودية أمام ليفربول الإنجليزي بداية الموسم المقبل ستكون حفل اعتزال حسين عبدالغني، مشيرة إلى أن رغبة اللاعب في مواجهة الفريق في حفل اعتزاله ترجع لكونه أحد مناصريه منذ زمنوفقاً لـ “اليوم”.
وأضافت أن رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي سيغادر غداً (الخميس) إلى لندن لتوقيع العقد الذي سيستمر لمدة 3 أعوام مع الشركة بعد الاتفاق على كل بنوده، مضيفة أن الشركة ستقدم 5 رحلات مجانية للجماهير بالترتيب مع نادي النصر لحضور إحدى مباريات ليفربول بهدف الترويج لاسم الشركة.
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