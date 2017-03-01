نشر الحساب الرسمي لإدارة الجوازات على “تويتر” أنه ستفرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وسجن 6 أشهر للأفراد الذين يقومون بتشغيل أو إيواء العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم، والترحيل في حالة كان المخالف وافداً، إضافة إلى التشهير بالشركات وحرمانها من الاستقدام لمدة 5 سنوات في حال تشغيلها العمالة المنزلية الهاربة أو إيوائها.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات حذرت الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل أو إيواء العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم بالسجن والغرامة، والترحيل عن البلاد.
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