شن الإعلامي وليد الفراج، هجوما على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بسبب سعر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأبيض الذي يلعب معارًا مع اتحاد جدة.
وبداية سخر الفراج من تصريحات رئيس الزمالك بشأن إمكانية السماح برحيل كهربا لناديه السعودي بشكل نهائي، مقابل الحصول على 40 مليون يورو، وهو ما أثار غضب مرتضى منصور.
وقال في برنامجه “أكشن يا دوري” عبر قناة “إم بي سي أكشن” مساء أمس الثلاثاء: “لا تزايد، تحدثت عن صفقة كروية ولم أقصد سمعة مصر، لكنك تحاول تقدير الأمور بأنها باسم البلد”..بحسب مزمز
وواصل هجومه على مرتضى قائلا: “أنت شخص سليط وضعيف وتريد التحريض ولا تدرك ما تقوله، وتُعتبر إساءة لمصر ولا تملك شعبية كبيرة، اسأل المصريين من أنا.
https://www.youtube.com/watch?v=lB2K-OS95Yc