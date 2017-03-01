وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية، في ثاني محطاته بجولته الآسيوية.
وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين لدى وصوله مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
كما كان في استقباله وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مار سودي، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين بإندونيسيا، وسفير المملكة لدى إندونيسيا وأعضاء السفارة السعودية بجاكرتا. .بحسب مزمز
إثر ذلك؛ توجه خادم الحرمين الشريفين، في موكب رسمي، إلى قصر إستانة الرئاسي.
وكان الملك سلمان قد غادر ماليزيا في وقت سابق اليوم، قبل أن يصل إلى إندونيسيا، في إطار جولته الآسيوية، التي تشمل كذلك: بروناي، واليابان، والصين، والمالديف، بالإضافة إلى الأردن.