كشفت تقارير إخبارية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستثني دولة العراق من الدول السبع التي طالها قرار حظر السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تسبب في احتجاجات دولية وشكاوى من شركات أمريكية، وواجه أكثر من 12 طعنًا أمام المحاكم.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن أربعة مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن القرار الجديد باستثناء العراق، يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة؛ نظرًا إلى دوره الرئيسي في الحرب على تنظيم داعش.
وقالت الوكالة إنه من المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد، الأربعاء.
وكان الأمر الذي أصدره ترامب في 27 يناير الماضي، وشمل سبعة دول؛ هي العراق، وسوريا، واليمن، والصومال، والسودان، وإيران، وليبيا؛ قد أثار حالة من الفوضى في بعض المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
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