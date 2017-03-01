أكدت المملكة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب يقتضي اعتماد صك دولي يعرف الإرهاب بجميع أشكاله وصوره تعريفا محددا وينص بوضوح على التزامات الدول به.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان الذي رأس وفد المملكة خلال كلمة الرياض في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان رفيعة المستوى التي افتتحت أمس في جنيف أن «الإرهاب مهدد رئيس لحقوق الإنسان، وقد مضت السعودية في جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن تكون هذه الجهود متفقة مع معايير حماية حقوق الإنسان».
وأشار إلى أنه في هذا الصدد بادرت المملكة بالعمل مع المجتمع الدولي لحماية المجتمعات من آفة الإرهاب وذلك بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب..بحسب مكة
وشدد العيبان على أهمية مواصلة مجلس حقوق الإنسان مناقشاته حول قضايا حقوق الإنسان مع مراعاة تنوع القيم والثقافات بوصفها عاملا مهما لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرا إلى أن «السعودية تتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعاونا فاعلا وتواصل جهودها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.
وبين أن المملكة أكملت تقديم جميع التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي أصبحت طرفا فيها وتعمل على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتواصل تعاونها مع الإجراءات الخاصة حيث زار المملكة خلال الأشهر الماضية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.
وشدد على ما تشهده المملكة من عمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتابع «تواصل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد شملت هذه الجهود تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث عدل تنظيم هيئة حقوق الإنسان لتصبح مرتبطة بالملك مباشرة، وأنشئت الهيئة السعودية للمحامين ومجلس شؤون الأسرة وصدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجرى حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة».
واستعرض العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان رؤية المملكة 2030 التي أكدت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لاحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها.
من كلمة العيبان
– الإرهاب مهدد رئيس لحقوق الإنسان
– توافق جهود السعودية مع معايير حماية الحقوق
– اهتمام المملكة بقضايا التنمية
– التصدي لمهددات قيم الحفاظ على الأسرة
– وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
– رفض ميليشيات الحوثي وصالح للسلام باليمن
– استمرار آلة القتل والتدمير التي يقودها النظام السوري
– ترحيب المملكة باستئناف المفاوضات السورية في جنيف
– إدانة الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في ميانمار