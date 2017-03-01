أطلق شرطي النار عن طريق الخطأ، الثلاثاء (28 فبراير 2017)، خلال تدشين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بنى تحتية للسكك الحديد في غربي فرنسا، ما أجبر الرئيس على إيقاف كلمته لفترة وجيزة.
وأوضح شهود عيان، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه خلال كلمة للرئيس الفرنسي قرب أنجوليم، فإن الشرطي، وهو عنصر في فرقة حماية متخصصة تعزيزًا لأمن الحدث، ارتكب “خطأ خلال تبديل موقعه”.
وأشار مصدر إلى أن “الرصاصة لامست قدم شخص واستقرت في ساق آخر”.
وأوضح أنه تمت معالجة الشخصين في المكان قبل أن ينقلهما رجال الإطفاء الذين أكدوا أن الإصابات “طفيفة”، فيما تم الإعلان رسميًّا عن فتح تحقيق في الحادثة.
وبعد فترة وجيرة، تابع الرئيس الفرنسي كلمته لافتتاح البنية التحتية في تلك المنطقة لخط قطار سريع بين تورز (وسط غرب) وبوردو (جنوب غرب)، بحسب شهود.