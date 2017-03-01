تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق محاولة عددًا من المواطنين من قوائم صندوق التنمية العقاري لقاء مدير صندوق التنمية العقاري ولكن دون جدوى..بحسب مزمز
وأبان المقطع أن أحد المواطنين يحاول لقاء مدير الصندوق العقاري, أيهم اليوسف, منذ 6 أشهر و لكن دون جدوى وأضاف أنهم على قوائم الانتظار منذ 12 عامًا، وعندما أعلنت أرقامهم، وجّههم العقاري إلى البنوك للحصول على قروضهم بفوائد و أن البنك اشترط عليه شراء أرض، وقام بالفعل بشراء الأرض بـ 380 ألف ريال، وعندما نزل اسمه، تم تحويله لأحد المصارف، وعند مراجعة المصرف، عرض المصرف عليه شراء شقة فقط، مؤكدًا أن أرضه الآن خسرت كثيرًا.