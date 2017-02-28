زعمت شركة كويتية متخصصة في مجال خدمات الإنترنت أن شركة الخطوط الجوية السعودية تسيّر رحلات من الرياض إلى تل أبيب، غير أن الخطوط السعودية أجبرتها على الاعتذار ونشر بيان بالاعتذار في عدد من الصحف.
وقالت الشركة في بيان الاعتذار، الذي تم نشره بثلاث صحف كويتية، إنها تعتذر عن الخبر الكاذب الذي نشرته على موقعها الإلكتروني وانتقل منه إلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأكدت أنها تقرّ بنشر الخبر “المنافي للحقيقة”، بادعاء إطلاق رحلات للخطوط السعودية من الرياض إلى تل أبيب، معترفةً بأنه احتوى معلومات لا أساس لها من الصحة..بحسب مزمز
وبناءً على طلب شركة الخطوط السعودية؛ أعربت الشركة عن أسفها لنشر الخبر المشار إليه، واعتذرت عما تضمنه من معلومات مغلوطة.