أوقعت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وحدة مكافحة السحر والشعوذة، بدجال نصب على المواطنين بدعوى العلاج بالطاقة.
ونصبت الأجهزة الأمنية كمين للقبض عليه ومساءلته، بعد وصول معلومات باستيلائه على أموال المواطنين، وذلك عن طريق ممارسته لأعمال الدجل والنصب.
ووردت معلومات إلى الاجهزة الأمنية بأن المتهم يدير عدد من المواقع التي تقدم دورات للعلاج بالطاقة، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الفتيات بعد أن أوهمهن بالعلاج.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يطلب من ضحاياه طلبات غريبة، ومنها غرس مسامير في مقابر في أماكن متفرقة، ورشها بالماء المقروء عليه منه.
وأضافت التحقيقات: “كذلك يطلب من ضحاياه إحضار بعض المأكولات والخضروات للقراءة عليها”، موضحة: “أنه كان يطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل العلاج، وفقًا لـ “الوطن”.
وأوضح أحد ضحايا المتهم بأنه طلب منه ماء مقروءا عليه، ووضع خيوط من الملابس والشعر، والقراءة عليها بعدد من سور القرآن الكريم، وحفظها حتى رجب وصفر، زاعمًا أن السحر يتجدد في هذين الشهرين.
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