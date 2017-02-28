تمكنت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة من ضبط مسؤول في إحدى الإدارات الكبرى بأمانة العاصمة المقدسة، متلبسًا بقبض مبلغ رشوة مليون ريال.
وتحركت الأجهزة الأمنية فور وصول معلومات بطلب المسؤول لرشوة من أجل انجاز إحدى المعاملات في الإدارة التي يعمل بها، وقامت بنصب كمين له، وفقًا لـ “المدينة”.
وتحقق هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، مع المسؤول، تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الإدارية للنظر في العقوبة التي ستطبق بحقه.
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