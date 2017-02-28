أنصفت إدارة مرور جدة مواطنة ضد زوجها، بعد ورود رسائل إليها بارتكاب عدد كبير من المخالفات المرورية وصلت إلى 300 ألف ريال، حيث تعمد الزوج ارتكابها بالسيارة المسجلة باسمها انتقاماً منها على رفعها دعوى خلع ضده، وقررت إدارة المرور شطب المخالفات من على المواطنة وتسجيلها على زوجها.
وأوضح مدير مرور جدة العميد سليمان الزكري وفقاً لـ “عكاظ”، أنه تم فتح تحقيق في الواقعة بعد نشر المواطنة مقطع فيديو تشرح فيه معاناتها، وحصلت على إفاداتها، وتم حجز المركبة تمهيداً لتسليمها لها واتخاذ الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى نقل المخالفات لسجل الزوج كونه مستخدم المركبة.
من جانبها، عبرت المواطنة نرمين ووالدها عن سعادتهما بحسم الأمور من قبل إدارة مرور جدة؛ حيث أشادت بإنصاف المرور لها و التجاوب السريع مع حالتها وحمايتها من قيمة المخالفات الضخمة التي ارتكبها زوجها.
يذكر أن المواطنة نرمين قد أشارت في المقطع الذي شرحت فيه معاناتها، إلى أن زوجها ارتكب 375 مخالفة بشكل متعمد بمبلغ وصل إلى 300 ألف ريال في أقل من شهر واحد.
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