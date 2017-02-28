كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن أسباب قرار انسحاب شركة طيران المها القطرية من عملها في النقل الجوي داخل المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها رفضت طلب “المها” بالعمل في الأجواء السعودية بالرخصة القطرية لحين دراستها للسوق السعودية واتخاذها قرار الاستمرار من عدمه.
وقالت الهيئة إنها رفضت عمل شركة المها القطرية إلا بالرخصة السعودية، بحسب “الحياة”.
ولفت مساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم البدر، خلال لقاء في ديوانية الإعلاميين التي أقامتها “الهيئة”، أمس الإثنين، إلى أن أية دولة في العالم لن تقبل أن تعمل شركة طيران على أراضيها برخصة صادرة عن دولة أخرى.
ومن ناحية أخرى كشف البدر عن خطة الهيئة، في الاتجاه لتحرير أسعار التذاكر، وذلك من خلال رفع الأسعار بنسبة 10 في المئة سنويًا لمدة أربع سنوات قبل تحريرها تمامًا.
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