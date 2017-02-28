داولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الفائتة مقطع فيديو لأحد جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وهو في حالة من المعنويات المرتفعة، وهو يردد: نحن فخورون جدًّا بالذود عن تراب الوطن الطاهر.. والشهيد منا بـ100 شخص معتدٍ.
وقال الجندي في مستهل حديثه عبر مقطع فيديو من جواله “إنه من هذا المنبر في الحد الجنوبي لكل واحد منا جبل لن يتزحزح عن محله، وأن الموت والهلاك مصير العدو الحوثي، ومن اقترب من هذه الأرض، وأن الشهيد الواحد منا بـ 100 معتدٍ..بحسب وصف
وتابع الفيديو: “والذين يقولون عنا في “تويتر” ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إن الناس لن يفرحوا عشان رجل الحد الجنوبي نقول لكم (يالشعب الوفي): افرحوا وعيشوا حياتكم كما تريدون، فوالله ثم والله إننا فخورون، وإننا نتسابق في هذا الموقف، وإن فرحتنا من فرحتكم.. وماذا يريد الأعداء منا؟ أن تعلن حكومتنا حالة الطوارئ، أو يشككونا في قدراتنا.. نحن قادرون – بإذن الله – على أن نصد العدو في أي مكان وفي أي زمان، والنصر قريب بإذن واحد أحد، وما نريده فقط الدعاء لنا بالنصر والتمكين”.