أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإثنين (27 فبراير 2017) غياب سامي النجعي لاعب خط وسط الفريق عن مباراة الفيصلي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.
ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة دوري جميل للمحترفين مساء الجمعة، وكشف الجهاز الطبي أنه سيكثف علاجه بغية تجهيز اللاعب لنهائي كأس ولي العهد أمام الإتحاد في العاشر من شهر مارس المقبل.
وشهدت تدريبات النصر مشاركة لاعبي الوسط أحمد الفريدي وشايع شراحيلي في التدريب الجماعي، وكثّف مدرب الحراس المغربي عبدالغني فهمي تدريباته للحارس وليد عبدالله في بادرة تؤكد الاستعانة به في القائمة الأساسية أمام الفيصلي..بحسب مزمز
ويحتلّ النصر المركز الثاني بترتيب الفرق ببطولة دوري جميل للمحترفين برصيد 41 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر البطولة، بينما يأتي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.
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