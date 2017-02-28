بادر شاب فقد يده اليمنى كاملة إلى افتتاح مطعمه الخاص في محافظة حقل والعمل به يوميا، في لفتة لاقت إعجابا كبيرا من قبل أفراد المجتمع المحيط به.
ويعاني الشاب، ويدعى عبدالعزيز الجابر، ويبلغ من العمر 27 عاما، من فقدان يده اليمنى كاملة منذ طفولته، وهو ما لم يعقه عن تحقيق حلمه.وافتتح الجابر، وفقا لـ “عين تبوك”، مطعما يديره ويعمل فيه بنفسه، ويبيع فيه أشكالا مختلفة من الأطعمة والمأكولات الشعبية في محافظة حقل قرب الحدود السعودية الأردنية.
وقال الشاب إنه يشعر بالفرح والسعادة وهو يمارس عمله اليومي، مؤكدا أنه يطمح في تطوير نفسه وتقديم شيء مميز لأهالي المحافظة، مقدما شكره لكل من دعمه.
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