نفى المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المستشار الدكتور عبدالرحمن النامي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض موظفة إدارة السلامة والأمن بالجامعة، تقديم المساعدة الطبية لإحدى طالبات الجامعة، التي تعرضت لإصابة في قدمها نتيجة ارتطامها بباب سيارتها الخاصة صباح اليوم.
وقال النامي أنه في صباح هذا اليوم (الاثنين) حضرت إحدى الطالبات على سيارتها الخاصة الذي يقودها سائقها، وأثناء نزولها من السيارة تحرك السائق الأمر الذي أدى إلى ارتطام قدم الطالبة بباب السيارة أثناء تحركها، ونتج عنه كدمة في قدمها، وقد دخلت الطالبة إلى موظفة الأمن وأخبرتها بما حدث معها، وطلبت الموظفة منها الذهاب إلى العيادة الطبية الموجودة في مدينة الملك عبدالله للطالبات، حيث رافقتها الموظفة للعيادة، وقابلت الطبيبة التي أجرت لها الإسعافات الأولية، ومن ثم طلبت منها الذهاب مباشرة إلى مركز الخدمات الطبية في الجامعة للاطمئنان عليها، وقد ذهبت الطالبة برفقة موظفة السلامة والأمن إلى مركز الخدمات الطبية في الجامعة، حيث اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، وقد خرجت الطالبة برفقة والدتها.
وبين النامي أن معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل تابع حالة الطالبة بشكل مباشر حتى خروجها من مركز الخدمات الصحية سالمة ولله الحمد.
وأكد النامي أن جميع ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأن كل ما حصل موثق لدى إدارة السلامة والأمن وإدارة الخدمات الطبية في الجامعة بحسب صحيفة الرياض.
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