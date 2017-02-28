قبضت شرطة جازان، صباح أمس الأحد، على مغرد شهير بتهمة التشهير والإساءة لأحد المغردين واتهامه بالانتماء لفكر الخوارج الإرهابي.
ووفقا لموقع تواصل قالت مصادر: “إنه عند الساعة الحادية عشرة من صباح أمس ألقت شرطة جازان القبض على مغرد شهير ؛ بعد دعوى قضائية رفعها محامٍ ضده لإساءته وتشهيره بأحد المغردين بتهمة الانتماء لفكر الخوارج الإرهابي، وتلفيق الأقوال عليه بغرض التشهير به والسخرية منه، وحض الناس على الإساءة له وتم استدعاء المغرد مِنْ قِبَل الشرطة عِدَّة مرات لكنه رفض الحضور أمام الجهات الرسمية، وحاول التملص إلى أن صدر أمر لشعبة البحث والتحري بشرطة جازان بالقبض عليه وإحضاره بالقوة الجبرية.
وأَضافت المصادر أنه تم الإفراج عنه بكفالة حضورية على أن يحضر لاستكمال التحقيق معه حين يُطلب منه الحضور في هيئة التحقيق والادعاء العام.
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