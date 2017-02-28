لجأ أحد مكاتب بيع العقار بمحافظة الخرمة لطريقة جديدة في تسويق الأراضي المعروضة للبيع، وذلك بتقديم سيارة مجانًا مع كل أرض تُباع بمكتبه.
وانتشرت العروض المقدَّمة من ذلك المكتب بمواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت ردود أفعال متباينة، بين رفض وقبول للفكرة، وطرافة لما وصل إليه العقار بالسوق.
واعتبر عدد من المواطنين الباحثين عن شراء أرض لامتلاك سكن أن هذا أسلوب تسويقي لجذب الزبائن، بعد تكدس الأراضي بسبب الركود بالعقارات، وهذا يعطي رسالة واضحة لحقيقة انخفاض أسعار الأراضي بحسب صحيفة سبق.
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