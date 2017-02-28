- مقطع فيديو لأحد جنودنا يجسِّد ملامح البطولة والمعنويات المرتفعة: شهيدنا بـ100 معتدٍ
- في الخرمة.. اشتري أرضًا واحصل على سيارة مجانًا
- تحذير من حالة جوية قوية تبدأ شمال المملكة وتمتد إلى المناطق الأخرى
- جامعتان تمنحان الملك سلمان الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية وخدمة الإسلام
- الشثري لطالبي العمل: عليكم بالقطاع الخاص فالحكومة تشبعت
- صور: بحضور خادم الحرمين.. التوقيع على 4 مذكرات تفاهم بين الرياض وكوالالمبور
- المنيع: يجب توضيح أماكن وجود ساهر وعدم استغفال السائقين
- الأحيدب يحذر: الرياض مُعرّضة للغرق.. والميزانية المائية لم تراع الفيضانات الخطيرة -فيديو
- وزير التجارة: المملكة ستخطو أولى خطواتها في مجال تصنيع الأسلحة وتوطين الصناعات العسكرية
- المرور: رمي النفايات من السيارة مخالفة.. وهذه غرامتها!
الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.