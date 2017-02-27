تحذير من حالة جوية قوية تبدأ شمال المملكة وتمتد إلى المناطق الأخرى

المحتوى السابق المحتوى التالي محمد بن راشد يعلن عن فرصٍ للعمل على تويتر.. مليون درهم شهرياً لصاحب تلك الشروط والمؤهلات