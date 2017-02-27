تتأثر عموم المناطق الشمالية من المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، يُتوقع أن تجلب الأمطار الغزيرة -بمشيئة الله- لأجزاء واسعة من شمال المملكة، تتركز في منطقة تبوك وشمال البحر الأحمر، إضافة إلى الجوف والحدود الشمالية، وتمتد وصولًا حتى حائل والقصيم بأقل من قوتها السابقة.
وتأتي هذه الحالة -بعد مشيئة الله- نتيجةً لتصادم كتلتين هوائيتين مُختلفتين في سماء المنطقة؛ الأولى باردة تتقدم نحو المنطقة عبر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والأخرى دافئة ورطبة قادمة عبر بحر العرب نحو البحر الأحمر ثم إلى الشمال نحو تبوك والأجزاء الشمالية من المملكة؛ وفقًا لموقع طقس العرب.
وستنتج -بمشيئة الله- من هذه الظروف الجوية سُحُبٌ ركامية رعدية رأسية النمو شديدة القوة، مُحملة بالأمطار الغزيرة وزخات البرد، كما تتميز بشدة العواصف الرعدية والصواعق والرياح الهابطة المثيرة للعواصف الرملية، والغبار الذي قد يتسبب بانعدام مدى الرؤية الأفقية.
تبوك والجوف
وبالعودة إلى المُعطيات الجوية فيتوقع -بمشيئة الله- أن تبدأ الفعالية الجوية نهار الثلاثاء بشكل ضعيف على شمال المملكة؛ حيث تكون السماء غائمة بوجه عام وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات من المطر، تشتد نسبيًّا وتصبح رعدية مع ساعات الليل لتصل ذروتها نهار الأربعاء؛ حيث تصبح الأمطار الرعدية غزيرة على منطقة تبوك، وبخاصة الأجزاء الغربية منها، إضافة إلى أجزاء من الجوف ومناطق الحدود الشمالية “القريات، عرعر، سكاكا”، وتمتد جنوبًا نحو منطقتَيْ حائل والقصيم، ومن المتوقع أن شدة الهطولات المطرية في تلك المناطق ستعمل على تشكل السيول وجريانها في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب.
رياح قوية وعواصف
وكنتيجة لطبيعة الحالة الجوية والفروقات الحرارية الكبيرة واختلاف قيم الضغط الجوي ستنشط الرياح بشكل كبير على أجزاء واسعة من المملكة، مسببةً إثارةَ موجات كبيرة من الأتربة والغبار، وربما العواصف الرملية في شمال وغرب المملكة بشكل خاص، وهو ما سيعمل على تدنٍّ وربما انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.
مرتفعات الطائف وغرب المملكة
ويُتوقع أن يمتد كذلك على طول المرتفعات الغربية للمملكة؛ حيث تتكاثر السُّحب الركامية الرعدية وتتساقط الأمطار -بمشيئة الله- على مرتفعات الطائف لتشمل أجزاءً من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض المناطق الساحلية مثل ينبع ورابغ والوجه.
تأثير ضعيف ومحدود
ومع ساعات مساء الأربعاء تمتد الحالة الجوية بشكل ضعيف نحو المناطق الوسطى من المملكة؛ حيث تتكاثر السُّحب وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر على وسط المملكة والعاصمة الرياض، تمتد سريعًا نحو الشرق وسواحل الخليج العربي، وتستمر فرص الأمطار حتى مساء الجمعة.
تحذير
ويُحَذَّر -يومَ الأربعاء- من شدة العواصف الرعدية والصواعق المصاحبة لها، وخطر تشكل السيول في أجزاء واسعة من شمال المملكة نتيجة لغزارة الأمطار، وخطر تدني -وربما انعدام- مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والعواصف الرملية، وتطاير الأجسام بفعل شدة الرياح الهابطة المصاحبة للعواصف الرعدية بحسب صحيفة سبق.