يبحث الكثير منا عن الوظيفة المريحة التي تحقق عائداً مادياً مجزياً، لكن أن يكون الراتب مبلغاً خيالياً يفوق التصوّر فهذا ما لم يحلم به كثيرون.

ففي إعلان على صفحته بتويتر غرّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، باحثاً عن وظيفة راتبها مليون درهم إماراتي (ما يعادل نحو 273 ألف دولار).

ونشر حاكم دبي الإعلان موضحاً فيه: “مطلوب للعمل معنا، المزايا والمكافآت مليون درهم”.

وأضاف في الإعلان: “نعلن عن الرغبة في استقبال ترشيحات من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات التالية: إتقان مهارات البذل وخدمة الناس، خبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس”.

وتابع: “أن يكون مشهوداً له في مجتمعه بحُسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، أن يكون إيجابياً ومؤمناً بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، أن يكن عمر المتقدم / المتقدمة من 5 إلى 95 سنة، التقدم مفتوح لكل مواطني العالم العربي”.