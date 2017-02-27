توفيت أمس الأحد في قطاع غزة، امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً، أنجبت 69 طفلاً، حسب ما أفاد به زوجها الذي طلب عدم الكشف عن اسمها، لوكالة “غزة الآن” الإخبارية.
وبحسب الوكالة، فإن المرأة أنجبت 16 مرة توأمين و7 مرات 3 توائم و4 مرات 4 توائم.
ووفقاً للإحصائيات العالمية، فإن هذه السيدة هي “أكثر امرأة أنجبت في التاريخ عدداً من الأطفال في قطاع غزة” بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
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