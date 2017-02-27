ذكر الحساب الرسمي لأسرة خالد الدوسري، المعتقل في السجون الأمريكية، أن اتخاذ القرار النهائي بشأن القضية؛ قد يستغرق من يوم إلى 3 أيام تَقْرِيباً، حسب ما يُقرره القضاء الأمريكي بعد الجلسة التي عقدتها محكمة شمال ولاية تكساس الأمريكية، اليوم؛ للنظر في مذكرة فريق الدفاع عن “الدوسري”.
وأَوْضَحَ الحساب في سلسلة تغريدات أنه “في حال اتخاذ القضاء الأمريكي قراراً بشأن القضية سوف نشعركم على الفور في وقته؛ مع شكرنا لكم ولحرصكم على متابعة القضية”.
يُذْكَر، أن الدوسري طالب جامعي مبتعث عام 2008 م إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس، واعتُقل في يوم 28 فبراير 2011م؛ بزعم صناعة مواد كيميائية متفجرة، ثمَّ قُلِّصت التهمة إلى تهمة واحدة وهي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد بحسب صحيفة تواصل.
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