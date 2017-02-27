في تطور لافت ابتكر باحثون كبسولة إلكترونية تحتوي على مجسات لقياس مؤشرات الجسم الحيوية وجمع معلومات طبية من الجهاز الهضمي وإرسالها في الحال إلى الهواتف الذكية.
الكبسولة التي أطلق عليها مبتكروها اسم “سيلفر بوليت” تشحن طاقتها من أحماض المعدة عندما تتفاعل مع “بطارية ليمون”، تحتوي على حامض الستريك، لتبدأ بالشحن عند ملامستها لطرف الكبسولة المصنوع من معدن الزنك.
وقد تم إزاحة الستار عن هذا الابتكار في أكبر مؤتمر علمي تنظمه مدينة ولاية بوسطن الأميركية.
وقال الباحث في معهد ماساشوستس لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن “هذه الكبسولة يمكنها المكوث في الجهاز الهضمي لأسابيع ترسل خلالها معلومات دقيقة عن الحالة الصحية للمريض”.
وكان قد تم تجريب هذه الكبسولة، التي يبلغ طولها ثلاث سنتيمترات على الخنازير بشكل ناجح، بينما يتم العمل حاليا على نسخة أصغر حجما تصل لسنتيمتر واحد لتصبح ملائمة للجهاز الهضمي للإنسان.
وصممت الكبسولة بشكل يمنعها من إحداث انسداد في القنوات الهضمية.
ويأمل الأطباء أن يسهم تناول الكبسولة مرة شهريا في طريقة وصف العلاج للمرضى حسب تطور حالتهم الصحية.
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