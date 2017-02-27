أكد منصور الشثري، رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية، أن الحكومة تشبعت بأعداد كبيرة من الموظفين، مشيرا إلى أن الاتجاه الممكن لطالبي العمل هو القطاع الخاص.
وأضاف “الشثري” خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” أمس الأحد، أن اللجنة السعودية لسوق العمل ستتعاون مع وزارة العمل لتوفير وظائف لهم..بحسب مزمز
وذكر أن اللجنة ستناقش مع وزارة العمل وضع آليات التوطين وطرح معايير التوطين المناطقي؛ لأن نسبة البطالة تختلف من منطقة لمنطقة.
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