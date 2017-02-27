شهد قصر رئيس الوزراء الماليزي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة اتحاد ماليزيا، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون في المجال التجاري والاستثماري، وقّعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الماليزي وزير التجارة والصناعة داتو سري مصطفى محمد.
وتشمل مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال العمل والموارد البشرية، وقّعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الماليزي وزير الموارد البشرية داتو سري ريتشارد ريوت..بحسب واس
كما تتعلق مذكرة التفاهم الثالثة بالتعاون في المجال العلمي والتعليم، وقّعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومن الجانب الماليزي وزير التعليم العالي داتو سري ادريس بن جوسوه.
وتعنى مذكرة التفاهم الرابعة، بالتعاون بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الماليزية، وقعها من الجانب السعودي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ومن الجانب الماليزي مدير عام وكالة الأنباء الماليزية داتو ذو الكفل صالح.
بعد ذلك، حضر خادم الحرمين الشريفين مأدبة الغداء التي أقامها تكريماً له رئيس وزراء ماليزيا.
وحضر توقيع مذكرات التفاهم ومأدبة الغداء: الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي، وعدد من المسؤولين.