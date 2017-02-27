كشف السعودي سليمان الراجحي، أحد أشهر رجال الأعمال بالمملكة، عن تفاصيل أول صفقة عقدها في مدينة بون بألمانيا.
وبث الراجحي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع صوتي، يروي من خلال عن أولى صفقاته التي عقدها بألمانيا 1386هـ.
وقال الراجحي من خلال المقطع: “في أوائل أعمالي التجارية، سافرت إلى مدينة بون لألمانيا ووصلت إلى الشركة التي كنت أرغب في التفاوض معها لأجل الوكالة”.
وأضاف: “تفاجأت بأن الاستقبال كان باردًا للغاية وهو ما أحسه مرافقي المترجم السعودي، المقيم هناك، فالمفاوضات كانت ثقيلة واستمرت لأربع ساعات مع موظفين صغار ومسئول تسوية، كل ذلك دون الوصول إلى صيغة مشتركة”.
وتابع: “حلت وقتها صلاة الظهر، فأردت آدائها رغم أنه كان بإمكاني تأخيرها لأنني مسافر، ولكني أحببت الاتجاه إلى الله، وحين طلبت سجادة للصلاة أفسحوا لي مكانًا ولكنهم أجمعوا على عدم وجود سجادة”.
وأردف: “توجهت إلى المطعم الخاص بالشركة، وطلبت أحد المفارش وصليت عليها، وحين انتهت الصلاة كان المشهد مختلفًا، وأقبل رئيس مجلس الإدارة بنفسه مرحبًا بي، وقال لي بصحبة مسئولي الشركة لك الآن ما تريد وافرض شروطك كما تريد”.
وأكد الراجحي على أن التزامه بالصلاة أبهرتهم، معقبًا: “هم أيقنو ان أن المتمسك بصلاته متمسكًا بدينه وهو صادق أكثر”.