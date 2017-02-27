كشف مصدر طبي عن تعرض 4 أفراد لعائلة واحدة بينهم طفلة ومعهم عاملة منزلية للتسمم، إثر تناولهم لبعض الحلويات والمرطبات التي تزودوا بها من أحد محطات الوقود.
وأكد المصدر على إسعاف 4 أشخاص منهم، ووضعهم تحت الملاحظة، إلا أن الطفلة لاقت حتفها وماتت متأثرة بآثار التسمم بجسدها.
وأوضح المصدر على لسان أفراد العائلة المسممة، أنهم وقفوا عند إحدى محطات الوقود وتزودوا ببعض المرطبات والحلويات، وتناول الجميع منها عدا الأم لم تتناول منها شيئا أثناء سيرهم، وبعد قطعهم مسافة عانوا إعياء وتعبا ما استدعى توجههم إلى مركز الهلال الأحمر بمركز الهباس، وفقًا لـ “اليوم”.
وأبان المصدر أنه تم نقل الحالات ومعالجتها بمركز الهباس، وشخصوا الحالات، ثم واصلوا المسير إلى حفر الباطن، ولكن الألم اشتد الألم على العائلة المكونة من ابن وثلاث فتيات وطفلة وبصحبتهم عاملة منزلية.
وأكد المصدر أنهم اضطروا للتوجه إلى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، وتم إدخال الجميع غرفة العمليات المركزة وبعد مرور أكثر من ساعتين تم استقرار الحالات جميعا ما عدا الطفلة.
وأعلنت صحة حفر الباطن أن مستشفى الملك خالد العام استقبل 5 حالات تسمم وأن الطفلة “11 سنة”، قلبها كان قد توقف عن النبض.
وأضافت صحة الباطن: “تم عمل اللازم لإنعاش القلب ولم تستجب للمحاولات وتم إعلان حالة الوفاة، وتم التعامل مع باقي الحالات بشكل سريع، التي استقرت حالتها.
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