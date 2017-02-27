أعلن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، عن اتجاه الوزارة لتعديل الأنظمة داخلها بما يسمح في النهاية للوافد بالاستثمار.
وأكد القصبي أن السماح للوافد بالاستثمار يأتي في نطاق مجموعة من الضوابط والمعايير المحددة، بالإضافة إلى دفع ضريبة في شكل واضح من دون أن يضطر إلى التخفي.
ورأى الوزير خلال إطلاق “نمو – السوق الموازية” أمس، أن إتاحة فرص الاستثمار للوافد، يؤدي إلى القضاء على ظاهرة التستر التجاري في البلاد.
وقال الوزير: ” أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة، وتسهم في نقل المعرفة إلى السعودية”، وفقًا لـ “الحياة”.
من جانبه، قال محمد القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن السوق الموازية ستسبق السوق الرئيسة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم في المستقبل.
وكشف القويز عن أن الهيئة تعمل حالياً مع “تداول” على تجهيز الجوانب القانونية والفنية، مشيرًا إلى أن إعلان الجدول الزمني سيكون خلال الربع الثاني من العام الحالي.
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