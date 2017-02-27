طالب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، القائمين على كاميرات الرصد الآلي “ساهر”، بالكشف عن أماكن وجودها وتوضيحها للسائقين، وألاتكون فكرة “ساهر” قائمة على الترصد واستغلال غفلة قائدي المركبات.
وشدد المنيع وفقاً لـ “الوطن”، على أن الهدف من “ساهر” يفترض أن يكون التأديب وليس تحصيل الرسوم، مشيراً إلى أهمية “ساهر” نظراً لأن المملكة تعاني كثيراً من حوادث المرور، وإنشاء نظام للرصد الآلي للمخالفات عالج هذا الوضع السيئ.
وأعرب عضو هيئة كبار العلماء عن أمنيته في ألا يضطر السائقون إلى تنبيه سالكي الطرق بوجود كاميرات “ساهر”؛ لما في ذلك من شبهات قد تحتمل الغش، مطالباً القائمين على النظام بوضع علامات على الطرق للتنبيه بوجود الكاميرات.
- جامعتان تمنحان الملك سلمان الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية وخدمة الإسلام
- الشثري لطالبي العمل: عليكم بالقطاع الخاص فالحكومة تشبعت
- صور: بحضور خادم الحرمين.. التوقيع على 4 مذكرات تفاهم بين الرياض وكوالالمبور
- المنيع: يجب توضيح أماكن وجود ساهر وعدم استغفال السائقين
- الأحيدب يحذر: الرياض مُعرّضة للغرق.. والميزانية المائية لم تراع الفيضانات الخطيرة -فيديو
- وزير التجارة: المملكة ستخطو أولى خطواتها في مجال تصنيع الأسلحة وتوطين الصناعات العسكرية
- المرور: رمي النفايات من السيارة مخالفة.. وهذه غرامتها!
- فريق سعودي يؤسس منصة لتعليم 13 مليون طفل لاجئ
- خبير جوي : دخول المملكة في “موجة ممطرة” وحالة عدم استقرار !
- فيديو: رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع طلب خادم الحرمين من ولي العهد الجلوس إلى جانبه