دعا الدكتور إبراهيم الأحيدب عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى الاعتراف بمشكلة غرق بعض مدن المملكة؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها البلاد مُؤخَّراً، مُشَدِّدَاً على أهمية التواصل مع أهل الخبرة للبدء بالحلول.
وقال الأحيدب خلال استضافته في برنامج “ساعة حوار” على قناة “المجد”، أمس الأحد، في حلقة بِعُنْوَان: “مطر شديد أم سوء تخطيط؟”: “الأحياء الجديدة في الرياض لو نزل المطر وكان خفيفاً أو شديداً أصبح وادياً، في يوم من الأيام الرياض ستغرق.. الميزانية المائية للمدن لم تُراعِ أن 85% من مدن المملكة مُعرَّضة للفيضانات الخطيرة”.
فيما عزا “الأحيدب” غرق بعض المدن بمياه الأمطار إلى التغافل عن الخصائص الطبيعية والمناخية، وسوء التخطيط، وعدم وضوح التشريعات، مُبَيِّناً أن مشكلة الأمطار تقع في كل البلدان ومع الزمن تُحل المشكلة بحسب صحيفة تواصل.