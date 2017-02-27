رفض فهد العطار والد مولودة تبوك اعتذار الشؤون الصحية في المنطقة الذي نشرته عبر وسائل الإعلام، مؤكداً بأنه طالب بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في هذا الإهمال.
وقال العطار: “لو أن التبادل حصل بين طفلين لقبل الأمر ولم يكتشف الخطأ، ولكن أن تقوم ممرضات القسم بتسليم مواطن طفلة وهو رزق بطفل فهذا شيء غير مقبول نهائياً”.
وختم حديثه: “نحمد الله على رجوع طفلتي واكتشافانا للخطأ بوقت مبكّر قبل أن يحدث مالا يحمد عقباه، كما أؤكد على متابعتي للقضية بجميع تفاصيلها ولن أضيع حقي ولا حق أبنتي”.
وكانت ” عين اليوم ” قد نشرت اليوم عن قضية تبديل مواليد بالخطأ بين اثنين من المواطنين في تبوك حيث تم تسليم طفلة لمواطن رزق بطفل.
الجدير بالذكر بأنه أعربت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بمستشفى الملك فهد التخصصي عن اعتذارها وأسفها للخطأ الذي وقع من قبل الممرضات بقسم الولادة في المستشفى بتسليم مولوده بالخطأ إلى أسرة أخرى، وأكد المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني أنه تم إعادة وتسليم المولودة إلى والدتها، مبيناً أن المولود الآخر الذي يعود إلى الأسرة التي استلمت المولودة بالخطأ مولود “ذكر” مازال في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى.
وأضاف العمراني أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري حول ملابسات الحادثة وتطبيق الأنظمة والعقوبة بحق المتسبب بذلك وبشكل عاجل .
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