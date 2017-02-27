تسبب حادث مروري مروع في اشتعال النيران في مركبتين اصطدمتا وجهًا لوجه اليوم (الأحد)، ما أدى إلى مصرع 12 شخصًا حرقًا، بينهم عائلة، على طريق الرين – بيشة.
وأظهر مقطع فيديو وصور السيارتين وقد تصاعدت منهما ألسنة اللهب وانتشرت النيران فيهما، وتصاعد الدخان بكثافة في منطقة الحادث، كما تناثرت قطع من المركبتين نتيجة قوة الاصطدام بينهما.
وكشفت مصادر أن سبب الحادث هو تجاوز إحدى المركبات لشاحنة، في ظل تواجد الشاحنات بكثافة على الطريق، ما نتج عنه اصطدام المركبتين في الوجه، واشتعال النيران وتفحم كامل ركابهما، وعددهم 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال في الأولى، و2 في الثانية، وباشرت الحادث فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر.