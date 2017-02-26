أعلنت لجنة الانضباط عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم فرض غرامة على الحكم/ محمد صالح المرواني بواقع 40,000 ريال وذلك لثبوت وجود إساءة إعلامية تجاه المدعي مدير إدارة تطوير الحكام مرعي العواجي..بحسب مزمز
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