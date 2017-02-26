كشفت صحيفة محلية أن هناك 20 سعودية يعملن مُغسِّلات للموتى في مقابر جدة. وقد قمن العام الماضي بغسل 8418 متوفاة، منهن 4383 سعودية.
ووفقا لصحيفة عكاظ تتفاوت المؤهلات الدراسية لـ«مغسلات الموتى»، اللاتي يحمل بعضهن شهادات، لكن الإحباط في العثور على وظيفة دفعهن لتغسيل الموتى.
وقالت إحداهن إن عملها يسبب لها حرجا اجتماعيا، إذ ينظر إليها الآخرون نظرة دونية، خصوصاً الجيران. وذكرت أن من أصعب المواقف التي مرت بها إحضار جنازة بسيارة إسعاف، ولم يحضر معها مرافق، «ما أشعرني بألم وحزن شديدين».
وأشارت إلى أن هذا العمل ترافقه صعوبات عدة، إضافة إلى الشعور بالخوف، ومنظر بعض الجثث نتيجة الحوادث أو الحرائق.
- وزير التجارة: المملكة ستخطو أولى خطواتها في مجال تصنيع الأسلحة وتوطين الصناعات العسكرية
- المرور: رمي النفايات من السيارة مخالفة.. وهذه غرامتها!
- فريق سعودي يؤسس منصة لتعليم 13 مليون طفل لاجئ
- خبير جوي : دخول المملكة في “موجة ممطرة” وحالة عدم استقرار !
- فيديو: رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع طلب خادم الحرمين من ولي العهد الجلوس إلى جانبه
- تأمين المعلمين لأحد منتقديه: أنت خبير تربوي ولست خبير تأمين!
- استياء بين المعلمين بعد تقليل الوزير من دورهم.. ويتساءلون: أين وعودك؟
- حساب المواطن: المعلومات المسجلة في النظام سرية
- بشكل عاجل.. جهات عليا توجِّه بـتوطين الوظائف في الجهات العامة
- السعوديون يزرعون شجرة وبلادهم مهددة بالتصحر التام!