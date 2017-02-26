أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ35 وافداً من الجنسية الباكستانية، نظموا حفلاً للشواذ جنسياً داخل إحدى الاستراحات جنوب العاصمة الرياض.
وقال الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة إن إدارة الضبط الميداني رصدت قيام مجموعة من الوافدين باكستانيي الجنسية، بتنظيم حفل للشواذ جنسياً داخل إحدى الاستراحات جنوب الرياض .
وأوضح أن الجهات الأمنية قامت بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة، حيث تم رصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء وفقا لموقع تواصل.
وأشار إلى أن الفرق الأمنية تمكنت من ضبط (35) شخصاً داخل الاستراحة بعد مقاومتهم، حيث حاولوا التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلّي ذهبية، فيما لم يصب أيٌّ من رجال الأمن.
وأكد أنه تم التحفظ على المتهمين جميعاً وتحريز المضبوطات، وإحالتهم لمركز شرطة العزيزية، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم.